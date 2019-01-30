В «Тинькофф Ипотеке» выяснили, какие округа и районы Москвы и ближнего Подмосковья выбирают для покупки квартир в кредит клиенты сервиса, ранее арендовавшие жилье в столице. В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей онлайн-платформы «Тинькофф Ипотека», которые в течение последних трех — пяти лет арендовали квартиры на территории Москвы (включая Зеленоград и Новую Москву) и приобрели вторичное жилье в ипотеку в Москве и ближнем Подмосковье в 2018 году.

Как отмечается в сообщении Тинькофф Банка, в ходе исследования выяснилось, что 71,49% клиентов «Тинькофф Ипотеки» приобрели квартиры на вторичном рынке на территории Москвы, а 28,51% ради собственного жилья переехали в Московскую область.

Самыми популярными для переезда в собственное жилье из арендуемого стали Северо-Восточный (13,02%), Северный (12,57%) и Юго-Западный административные округа (11,09%). Участники опроса объясняют свой выбор благоприятной экологической обстановкой в северной части города, развитой инфраструктурой, особенно транспортной, и оптимальной стоимостью жилья.

Меньше всего пользовались популярностью Троицкий, Зеленоградский и Северо-Западный округа — туда переехали 1%, 2% и 6% участников опроса соответственно. Чаще всего участники опроса выезжали из съемного жилья в Юго-Восточном и Восточном округах (около 12% в каждом).

Наиболее востребованными районами Москвы для переезда стали Раменки (Западный административный округ), Пресненский (Центральный АО), Ховрино (Северный АО), Южное Бутово (Юго-Западный АО), Отрадное (Северо-Восточный АО). При этом аутсайдерами по переездам среди районов оказались Метрогородок (Восточный АО), Куркино (Северо-Западный АО), Капотня (Юго-Восточный АО), Лианозово (Северо-Восточный АО), Бирюлево-Западное (Южный АО). Самыми популярными для переезда городами Московской области стали Красногорск, Балашиха, Мытищи, Химки и Королев.

Кроме того, 25% участников опроса купили собственное жилье в ипотеку в том же районе Москвы, где и арендовали квартиры. А 75% опрошенных клиентов сервиса сменили район, при этом 20% из них остались жить в том же административном округе. 32 клиента, или 0,64% пользователей «Тинькофф Ипотеки», участвовавших в опросе, купили те самые квартиры, что снимали в аренду.

Также выяснилось, что 70% опрошенных пользователей «Тинькофф Ипотеки» стали жить дальше (в километрах) от центра Москвы, 30% — ближе. При этом для 58% участников опроса путь от нового дома до кольцевой ветки метро сократился в количестве станций, а для 42% — увеличился. Самым удаленным по расстоянию стал переезд из района Тропарево-Никулино (Западный АО) в подмосковную Дубну.

Сообщается, что 57% участников опроса переехали в собственные квартиры с тем же самым количеством комнат, у 22% опрошенных в новом жилье комнат стало меньше, а у 21% — больше.



В топ-пятерку наиболее популярных районов для аренды жилья у клиентов «Тинькофф Ипотеки» вошли Марьино (ЮВАО), Коньково (ЮЗАО), Отрадное (САО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Рязанский (ЮВАО). Средняя стоимость жилья в аренду, по данным исследования, составляла 32 тыс. рублей для однокомнатной квартиры, 45 тыс. — для двухкомнатной и 68 тыс. — для трех и более комнат.

