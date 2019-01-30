В Татарстане в 2018 году потребители взыскали с бизнеса по судебным искам 24 млн рублей. Из них 600 тыс. рублей — компенсация морального вреда. Чаще всего татарстанцы судились из-за некачественных товаров, работ и услуг с компаниями сферы долевого строительства, финансовых услуг, торговли, страхования, туристских и медицинских услуг.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по РТ, в прошедшем году потребителям выдано 735 заключений по делу, подано 85 исковых заявлений в защиту конкретного потребителя и 111 — в защиту неопределенного круга лиц, сообщает TatCenter .

Суды в республике встают на сторону потребителей в 90% случаев, добавили в управлении.