Минкомсвязи проводит обсуждения на тему выделения частот компании OneWeb, однако данное решение не должно быть принято в ущерб операторам. Об этом сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Есть четкие совершенно требования по безопасности, по идентификации пользователей, по использованию радиочастотного спектра. Мы не можем выделить радиочастотный спектр в ущерб своим операторам», — сообщил замминистра.



Он отметил, что сейчас есть свободные частоты, которые в перспективе могут быть выделены OneWeb. «Есть такое понятие, как частотная координация. Частотная координация OneWeb с нашими сетями, заявленными в Международном союзе электросвязи, не проведена. И до тех пор, пока она не будет проведена, мы не можем выдать какое-либо решение в пользу OneWeb», — добавил он.

В конце 2018 года агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американский спутниковый оператор OneWeb предложил России купить миноритарную долю в проекте, который в ближайшие годы планирует покрыть весь мир спутниковым Интернетом , в обмен на частоты для работы в стране. Топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым несколько месяцев назад предложили правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта в случае, если компании выделят частоты для работы в России, сказали агентству источники.