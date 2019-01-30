Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC), собравшей более 1,3 млрд юаней (193 млн долларов), которые находились на вилле, купленной специально для хранения этих денег.

Криптопроект позиционировал себя как платформу для соцсетей и использовал такие новые понятия, как криптовалюта, блокчейн, большие данные и искусственный интеллект, сообщает Anycoin .

Работал IAC по классической схеме Понци, привлекая новых участников обещаниями высокой прибыли и используя их взносы для выплаты вознаграждения тем, кто присоединился ранее.