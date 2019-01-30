Тверской суд Москвы в среду оставил под арестом до 30 марта совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей Магомедовым до 30 марта», — сказала она.

В конце марта 2018 года Тверской суд арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и экс-главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Совладельцу «Суммы» следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт». Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании «Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.