Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017-м и составил 2 968 рублей. Рост превысил фактическую инфляцию прошлого года почти на 3 п. п., пишут «Известия» .

Инфляция в прошлом году составила 4,3%, отмечал Росстат. Тарифы ЖКХ 1 июля 2018-го были проиндексированы на 4%. Увеличение платежа больше инфляции может означать, что граждане меньше экономили на коммунальных услугах, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Но есть и другая причина, добавил эксперт. Люди в прошлом году переходили на счетчики, а это не всегда означает сокращение платежей.



Кроме того, некоторые граждане платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек может быть больше, например, из-за начисленных пеней, отмечает старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк. Также размер платежа способен вырасти по такой технической причине, как смена банка для оплаты коммунальных услуг. Человек мог перейти в другую кредитную организацию, где комиссии выше. При этом эксперт усомнилась, что в прошлом году сильно выросло потребление.



В прошлом году больше всего за коммуналку платили жители северных регионов, свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-50, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Так, в Камчатском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области средний чек составил в среднем 8-10 тысяч рублей в месяц. Самая низкая коммуналка оказалась на юге — в Астрахани, Саратове и Краснодаре ее ежемесячное значение в прошлом году не превышало 2,3 тысячи рублей.

