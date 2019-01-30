Швейцарский производитель аппаратных крипто-кошельков Tangem был выбран для выпуска «вещественных банкнот», которые будут использоваться для хранения цифровой валюты Sovereign (SOV) Маршалловых островов, которая должна стать альтернативным платежным средством на территории государства и будет официально приниматься наряду с долларом США.

В качестве преимущества «блокчейн-банкнот» называются «мгновенное» подтверждение трансакций, отсутствие комиссий и необходимости в поддержании интернет-соединения при осуществлении расчетов, сообщает Ttrcoin.

По словам помощника президента Маршалловых островов Дэвида Пола, Tangem поможет гарантировать, что все граждане, включая тех из них, кто проживает на отдаленных островах, могут легко и практично рассчитываться с помощью SOV.