Сбербанк и Российский экспортный центр открыли совместную акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров». Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы, говорится в сообщении кредитной организации.

Цель программы — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, для реализации и развития экспортного потенциала компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка,формируется специальная экосреда участников ВЭД, частью которой призван стать совместный с РЭЦ акселератор.

Как комментирует генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным.