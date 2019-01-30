Определение может быть обжаловано в месячный срок в АС Поволжского округа.
Арбитраж Татарстана удовлетворил заявление конкурсного управляющего Татфондбанка о принятии обеспечительных мер по приостановлению проведения торгов по реализации залогового имущества ООО «Сувар Девелопмент».
Как сообщает TatCenter, приостановлена реализация жилых помещений в Казани по ул. Чистопольская, д.86/10 в количестве 106 шт., 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок в Нармонском сельском поселении Лаишевского района и 6 земельных участков в Лаишевском районе.
Оценить:
Нет комментариев