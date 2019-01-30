Запуск крипто-кастодиального сервиса управляющей активами компании Fidelity Investments может состояться в марте 2019 года.

Как заявили в компании, в настоящее время обслуживается ограниченный круг клиентов, квалифицированных для работы с сервисом, в то время как сама компания продолжает работать над начальными решениями. В ближайшие месяцы планируется взаимодействовать с клиентами и выбирать наиболее перспективных из них на основании потребностей, юрисдикции и других факторов, сообщает Ttrcoin .

Согласно Bloomberg, изначально компания представит решение для хранения биткоина, а затем – еthereum.