Гонконгская криптовалютная биржа Binance объявила дату листинга нового токена BitTorrent Token, краудсейл которого состоялся на платформе Binance Launchpad.

Как сообщает РБК , криптовалюта начнет торговаться в парах с биткоином, tether и binance coin 31 января в 13:00 по московскому времени.

Пользователи, которые не смогли принять участие в первичной продаже токенов из-за технических неполадок, получили по 5 000 BTT стоимостью в 0,60 доллара. При минимальном ограничении на размещении заявки в 0,001 BTC, токенов будет недостаточно даже для того, чтобы продать их. Каждый пользователь, который смог принять участие в краудсейле, в среднем купил 61 746 361 BTT на 7400 долларов.