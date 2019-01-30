Рост числа операций по банковским картам в России составит 25% в 2019 году по отношению к 2018 году, а доля бесконтактных платежей превысит 50%, заявил генеральный директор «МодульКассы» (входит в холдинг Модульбанка) Марк Баранов.

Рост числа операций по банковским картам в России составит 25% в 2019 году по отношению к 2018 году, а доля бесконтактных платежей превысит 50%, заявил генеральный директор «МодульКассы» (входит в холдинг Модульбанка) Марк Баранов.

По его словам, за последние три года рынок эквайринга в РФ вырос с 39,7 трлн рублей в 2015 году до 76,5 трлн рублей в 2018 году со среднегодовой динамикой прироста в 22%. При этом количество операций по оплате картами товаров и услуг за тот же период выросло почти в 2,5 раза: с 9 трлн в 2015 году до 21 трлн в 2018 году.

«На данный момент, согласно статистике платежных систем, доля оплаты с использованием технологии NFC составляет порядка 40% от общего оборота оплаты товаров и услуг по картам. Рынок активно насыщается смартфонами и другими устройствами, которые поддерживают данную технологию, плюс, кэшбеки и простота использования будут способствовать переходу большего числа пользователей на бесконтактные способы оплаты», — отмечает Марк Баранов.

Кроме того, он отметил рост числа трансакций по картам «Мир». «Если говорить о доле трансакций по картам «Мир» в обороте эквайринга, она составила 11% по итогам 2018 года. Остальной объем операций между собой разделили Visa (52%) и Mastercard (48%)», — заключил он.