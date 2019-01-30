Министерство финансов России не видит рисков наступления дефолтов субъектов РФ в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина.

«Мы не видим риска дефолтов субъектов РФ. Анализ исполнения региональных бюджетов прошлого года показал, что ни один субъект не допустил просрочки погашения бюджетных кредитов, — сказала она. — У нас также нет информации о том, что за последний период года какой-либо субъект не погасил вовремя кредит в коммерческом банке».

По словам Ерошкиной, за 2018 год число регионов с величиной госдолга выше доходов сократилось до двух. «Есть два субъекта, у которых на 1 января 2019 года величина госдолга выше доходов — это Республика Мордовия и Костромская область. В начале прошлого года таких регионов было семь», — указала она.

«Должен произойти какой-то экстраординарный случай, чтобы регион допустил нарушение сроков погашения задолженности. Уровень профессионализма и ответственности работников финансовых органов субъектов РФ высокий, так что никаких объективных причин для просрочек на данный момент я не вижу», — добавила представитель Минфина.