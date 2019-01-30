Венесуэла выполнит финансовые обязательства перед Россией и Китаем. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости.

«Венесуэла платит, всегда вовремя», — заявил Мадуро, отвечая на вопрос, может ли венесуэльское правительство дать гарантии, что кредиты, полученные из России и Китая, будет возвращены.

Он также добавил, что Каракас «рассчитывает на поддержку со стороны Китая и России для экономического развития Венесуэлы», и выразил надежду, что китайские инвестиции в нефтяной сектор в ближайшее время будут увеличены.

Мадуро заявил, что не видит каких-либо рисков для России в части сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против компании PDVSA.

«Никаких (рисков). Потому что Россия — независимая, суверенная страна, российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика. PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, это защищено броней — бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе», — сказал Мадуро.

Состояние экономики Венесуэлы ее президент в интервью оценил как «стадию критического восстановления», подчеркнув, что власти предпримут все усилия по ее стабилизации.

«Мы находимся в стадии критического восстановления, одерживая верх над препятствиями и атаками на систему обмена, на систему цен. Но мы имеем последовательную программу, план. Я уверен, что мы будем поступательно идти, прилагая все усилия для стабилизации (ситуации)», — сказал он.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.

По мнению Мадуро, главная из целей США в Венесуэле — получить ее нефть и другие ресурсы.

«Есть несколько причин. Главная причина — получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана. Мы держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов», — сказал президент Венесуэлы в интервью.



Второй целью он назвал идеологическую — «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара», чтобы «продвигаться без какого-либо сопротивления к неоколониализму в странах Латинской Америки».

