Выпуск полноценной версии кошелька, доступной широкому кругу участников рынка, ожидается в ближайшие месяцы.
Компания TokenSoft запустила бета-версию кастодиального сервиса Knox для холодного хранения security-токенов, которая поддерживает функцию мультиподписи.
Решение ориентировано на корпоративный сектор и подходит для хранения как обычных криптовалют, так и цифровых активов с характеристиками ценных бумаг, сообщает ForkLog.
По словам сооснователя TokenSoft Мейсона Борда, кошелек «обеспечивает высочайший уровень безопасности». При этом он назвал Knox «первым кастодиальным решением для ценных бумаг нового типа».
Кошелек поддерживает стандарты ERC20, DS-20 (Securitize), ST-20 (Polymath) и R-токены платформы Harbor. Также он «дружит» с более привычными для сообщества активами, такими как биткоин и эфир. Однако Борда подчеркнул, что разработчики сделали акцент именно на security-токенах, а не на криптовалютах. С другой стороны, такие токены могут быть выпущены на блокчейнах Ethereum, Stellar, а также на платформах R3 или Hyperledger.
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