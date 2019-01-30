Компания TokenSoft запустила бета-версию кастодиального сервиса Knox для холодного хранения security-токенов, которая поддерживает функцию мультиподписи.

Решение ориентировано на корпоративный сектор и подходит для хранения как обычных криптовалют, так и цифровых активов с характеристиками ценных бумаг, сообщает ForkLog .

По словам сооснователя TokenSoft Мейсона Борда, кошелек «обеспечивает высочайший уровень безопасности». При этом он назвал Knox «первым кастодиальным решением для ценных бумаг нового типа».

Кошелек поддерживает стандарты ERC20, DS-20 (Securitize), ST-20 (Polymath) и R-токены платформы Harbor. Также он «дружит» с более привычными для сообщества активами, такими как биткоин и эфир. Однако Борда подчеркнул, что разработчики сделали акцент именно на security-токенах, а не на криптовалютах. С другой стороны, такие токены могут быть выпущены на блокчейнах Ethereum, Stellar, а также на платформах R3 или Hyperledger.