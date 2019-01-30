Платежный стартап Bitspark выпустил стейблкоин Sparkdex.HKD, привязанный к гонконгскому доллару. По словам представителей компании, это первая в мире «стабильная монета» на основе денежной единицы Гонконга (HKD).

Как сообщает ForkLog , Sparkdex.HKD подкреплен резервами Bitspark в фиатном HKD.

Новый стейблкоин уже есть в листинге децентрализованных бирж Sparkdex (подразделение Bitspark) и BitShares.