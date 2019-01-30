Монета будет регулярно проходить аудит и ежеквартально публиковать его результаты.
Платежный стартап Bitspark выпустил стейблкоин Sparkdex.HKD, привязанный к гонконгскому доллару. По словам представителей компании, это первая в мире «стабильная монета» на основе денежной единицы Гонконга (HKD).
Как сообщает ForkLog, Sparkdex.HKD подкреплен резервами Bitspark в фиатном HKD.
Новый стейблкоин уже есть в листинге децентрализованных бирж Sparkdex (подразделение Bitspark) и BitShares.
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