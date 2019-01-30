ПАО «МТС» разместило биржевые облигации общим объемом 10 млрд рублей. Об этом сообщает Росбанк, выступивший одним из организаторов совместно с Райффайзенбанком и Sberbank CIB. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок погашения — пять лет.

Инвесторам были предложены бумаги серии 001P-07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 10 млрд рублей с погашением через пять лет с даты начала размещения.

По итогам сбора заявок ставка квартального купона определена на уровне 8,7%, что соответствует доходности 8,99% к погашению через пять лет.

Выпуск облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Облигации размещены в первом уровне листинга Московской биржи.