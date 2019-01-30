Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила предыдущие судебные решения по спору между Связь-Банком и Федеральной антимонопольной службой о предоставлении данных, защищенных банковской тайной. Решение коллегии отражено в карточке дела, но полный текст пока не опубликован.

Суть спора изложена в решении ВС принять дело на рассмотрение (датировано 27 декабря 2018 года). ФАС получила информацию о нарушении законодательства со стороны компании «Ирмаст-Холдинг» и в сентябре 2017 года запросила у Связь-Банка информацию о движении средств по всем открытым и закрытым счетам компании с указанием контрагентов. Банк ответил отказом, объяснив свое решение тем, что эти сведения составляют банковскую тайну. ФАС отреагировала на это возбуждением административного дело против банка. Антимонопольщики повторно затребовали информацию, на этот раз банк удовлетворил запрос.

Тем не менее, ФАС оштрафовала банк на 50 тыс. рублей. Банк обратился в суд. Как следует из карточки дела, спор рассматривался сначала в Арбитражном суде Москвы, затем решение по апелляции вынес 9-й арбитражный апелляционный суд, затем — уже по кассации — Арбитражный суд Московского округа. Первая инстанция вынесла решение в пользу ФАС, другие суды подтвердили его.

Незадолго до принятия этого решения замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко сказал, что антимонопольщики готовят проект закона о предоставлении ведомству доступа к банковской тайне. В действующем законодательстве существует коллизия: ФАС наделена широкими полномочиями по антимонопольным расследованиям и банки обязаны отвечать на ее запросы, но при этом служба не состоит в перечне организаций, по запросу которой банки обязаны раскрывать банковскую тайну.

Как следует из документов в картотеке Верховного суда, на эту правовую коллизию и указывал Связь-Банк: «Таким образом, по мнению банка, статья 26 закона «О банках и банковской деятельности» содержит закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую тайну. Органы Федеральной антимонопольной службы в данный перечень не включены».

Замначальника управления общественных связей ФАС России Дарья Силкова сказала РБК , что в ведомстве не комментируют решение Верховного суда по делу Связь-Банка. «Законопроект о банковской тайне останется неизменным», — добавила она. В пресс-службе ФАС сообщили, что она планирует обжаловать решение коллегии.

РБК направил запрос в Связь-Банк.