Киберпреступникам в 2018 году удалось украсть 1,7 млрд долларов в криптовалюте у бирж, различных сервисов и индивидуальных пользователей, говорится в отчете компании CipherTrace. При этом число краж увеличилось на 400%, но реальные цифры могут быть значительно выше.

Для похищения использовались различные формы мошенничества, программы-вымогатели и прочие хакерские методы, сообщает РБК .

С криптовалютных бирж и платежных систем было похищено 266 млн долларов, это на 260% больше, чем в 2018 году. Большинство подобных случаев — 58%, произошло в Южной Корее и Японии.