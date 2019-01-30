В ходе проекта внедрения в банке были установлены решения линейки продуктов системы «ФОНД»: «Фонд. Бэк-офис кредитно-депозитных и конверсионных операций» и «Фонд. Бэк-офис операций с внебиржевыми деривативами». Не считая обеспечения собственных операций Совкомбанка функционал установленных модулей принял на себя операции РосЕвроБанка, с которым было завершено объединение в ноябре 2018 года. В результате перехода на единую платформу банк получил возможность для технологического развития ИТ-структуры и расширения спектра оказываемых услуг в части осуществления операций по кредитованию, инвестиционной и казначейской деятельности.

Внедрение в ПАО «Совкомбанк» системы автоматизации казначейства стало очередным этапом долгосрочного сотрудничества банка и компании ИНВЕРСИЯ.

ПАО «Совкомбанк» входит в 20 крупнейших российских банков (активы: 863 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся 16 тыс. сотрудников в 2666 отделениях и мини-офисах, расположенных в 1052 населенных пунктах РФ. Банк предоставляет весь спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, участникам госзакупок и тендеров.

Кредитоспособность Совкомбанка оценивают пять рейтинговых агентств: три иностранных и два национальных. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB», прогноз «позитивный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: «A», прогноз «стабильный» (АКРА), «ruА», прогноз «стабильный» («Эксперт РА»).

Компания ИНВЕРСИЯ - одна из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения.

Профиль компании: комплексная автоматизация кредитно-финансовых организаций, автоматизация отдельных направлений бизнеса, системная интеграция. Поставка системного ПО, сетевого и серверного оборудования. Услуги по внедрению, поддержке, обучению, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг.

Источник: ИНВЕРСИЯ