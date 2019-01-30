Россияне берут кредиты рекордными темпами, что вызывает обеспокоенность у Всемирного банка. Об этом пишет газета Le Figaro, на которую ссылается РИА Новости.

Французское издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения РФ достигла 210 млрд евро, что в два раза больше показателя 2013 года.

Основной причиной этой проблемы названа высокая процентная ставка российских банков — в районе 10%, а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов, которые предлагают процентную ставку по 2% в день.

При этом в России продолжает расти инфляция, которая ожидается на уровне 5,6%, а повышение в стране с 2019 года ставки НДС может привести к возникновению финансового «пузыря», пишет Le Figaro.

Однако российские власти уже начали принимать меры по ужесточению условий выдачи кредитов. В частности, компании микрокредитования уже не должны выдавать кредиты суммой менее 10 тыс. рублей на срок более 15 дней.

Тем не менее, предупреждает издание, такие шаги могут привести к развитию черного рынка кредитов, который в 2018 году вырос в России на 15%. Кроме того, россияне будут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, а с ростом процентных ставок это будет еще более невыгодно.



Таким образом, все эти факторы могут привести к еще большему замедлению российской экономики, которая и так показывает очень слабый рост, подчеркивает Le Figaro.