Илья Кокарев назначен на должность заместителя председателя правления банка «Александровский». 30 января 2019 года он вошел в состав правления банка, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«В новой должности Илья Кокарев будет отвечать за развитие взаимодействия с корпоративными клиентами —компаниями среднего и крупного частного бизнеса. В 2017—2018 годах банк «Александровский» провел оптимизацию внутренних бизнес-процессов и кредитной деятельности. По итогам формирования эффективной инфраструктуры кредитования, ключевой задачей корпоративного бизнеса банка «Александровский» стала активная клиентская работа с частным бизнесом», — отмечается в релизе.



Илья Кокарев окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова. В банковской сфере он работает с 1993 года. С 2006 года Кокарев являлся вице-президентом, затем заместителем председателя правления банка БФА. С июля 2017 года до августа 2018 года занимал должность вице-президента акционерного банка «Россия».