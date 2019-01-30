Проводимая Центробанком расчистка финансового сектора от недобросовестных и слабых игроков — брокеров и управляющих — завершается, сказал в интервью Reuters глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, добавив, что и некоторые добросовестные компании вынуждены уходить.

Среди оставшихся на рынке игроков есть участники, которые не справляются с возросшей регулятивной нагрузкой ЦБ — они вынуждены отказываться от лицензий самостоятельно и уходить из сектора: издержки на поддержание постоянного диалога с регулятором зачастую превышают расходы на ведение и развитие бизнеса.

Центробанк в начале 2019 года отчитался, что завершил расчистку финансового рынка России от слабых и недобросовестных игроков и в ближайшие три года сосредоточится на предупреждении проблем у тех участников рынка, которые остались. По оценке НАУФОР, каждый год за последние пять лет с рынка уходило по 10% участников, как в индустрии посредников — брокеров и индивидуальных управляющих, так и в индустрии коллективных инвестиций — управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

Эти темпы чуть ниже, чем темпы расчистки банковского сектора — там за пять лет с рынка ушла половина игроков, число банков в России сократилось с порядка 900 до 440 на начало текущего года. «Мы надеялись на то, что статистика уже 2018 года подтвердит прекращение процесса уменьшения индустрии, но по факту мы видим, что прошлый год был таким же, как и предыдущие», — сказал Тимофеев в ответ на вопрос о том, завершилась ли зачистка сектора.

Кроме недобросовестных и слабых игроков зачастую с рынка уходят те, кто не справляется с новыми правилами игры. «Важно и то, что новый надзорный стиль Банка России предполагает поддержание с ним постоянного диалога — это тоже высокие издержки, которые не все компании могут себе позволить. Этот проактивный надзор предполагает постоянное взаимодействие с Банком России, лишь отчасти зависит от пропорциональности регулирования, основан на стремлении Банка России понимать все происходящее в финансовых организациях, касается широкого круга вопросов, в том числе их бизнеса», — заключил Тимофеев.