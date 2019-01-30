Аналитики «Финама» ожидают роста стоимости бумаг американской компании Capital One Corporation (COF), предоставляющей финансовые услуги физическим лицам и институциональным клиентам. Рост выручки компании и низкая оценка ее акций рынком создают потенциал для дальнейшего их роста, считают эксперты. По их оценке, цена акции COF может подрасти на 16% — до 93 долларов.



По итогам IV квартала чистая прибыль американского финансового холдинга выросла до 1,3 млрд рублей, выручка увеличилась на 1% и составила 7 млрд долларов.

Хотя прибыль и выручка оказались хуже ожиданий рынка, вместе с тем уменьшилась чистая процентная маржа, указывает аналитик «Финама» Анна Калмыкова. При этом, отмечает она, прогнозы финансовых показателей COF на I, III и IV кварталы выглядят оптимистично, а вот во II квартале ожидается снижение показателей.

«Сравнение основных мультипликаторов компании с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по отрасли услуг для физических лиц и по финансовому сектору в целом позволяет заключить, что COF все так же заметно недооценена по большинству показателей», — считает аналитик.