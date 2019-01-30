Количество принудительно отозванных банковских лицензий в 2019 году составит порядка 35—50, а еще примерно 20 банков будут ликвидированы, прогнозируют аналитики «РИА Рейтинг» .



«По мнению экспертов «РИА Рейтинг», быстрое сокращение игроков на банковском рынке продолжится и в 2019 году как принудительным способом, так и в добровольной форме (ликвидации или консолидация банков). Количество принудительно отозванных лицензий составит порядка 35—50, а еще примерно 20 банков будут ликвидированы», — отмечается в сообщении.

По оценкам экспертов, прибыль банковского сектора в этом году может побить рекорд 2018-го, она будет в диапазоне 1,4—1,5 трлн рублей.

«Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают, что в январе тенденция снижения прибыли прервется, однако значительного роста ждать не стоит из-за малого количества рабочих дней. В целом прибыль банковского сектора в 2019 году может побить рекорд прошедшего года, по оценкам аналитиков «РИА Рейтинг», она будет в диапазоне 1,4-1,5 триллиона рублей. Это является скорее оптимистичным сценарием, который не предполагает масштабных санаций банков (хотя один уже санирован в январе), а в остальном подразумевает инерционный сценарий», — говорится в обзоре.



Темпы прироста корпоративного кредитования в 2019 году продолжат увеличиться, однако прогресс будет незначительным, и он не сможет компенсировать снижение розничного кредитования. По прогнозам аналитиков, вклады населения в этом году могут вырасти в номинальном выражении на 8—12%, а средства корпоративных клиентов на 10—14%.