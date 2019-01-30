Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности НС Банку до уровня «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB+» с «негативным» прогнозом, говорится в релизе агентства.



«Пересмотр рейтинга связан с увеличившейся нагрузкой на капитал в сочетании со снижением устойчивости капитала к реализации кредитных рисков и ухудшением качества активов на фоне снижения операционной эффективности деятельности банка. Рейтинг банка обусловлен умеренно слабыми рыночными позициями, умеренно низкими оценками капитала и ликвидной позиции, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняет «Эксперт РА».

Умеренно слабая оценка рыночных позиции обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с повышенной концентрацией кредитования на компаниях, занятых в строительной отрасли и сфере операций с недвижимостью, в т. ч., в сфере государственного заказа (25% валовых активов на на 1 января 2019 с учетом вложений в паи ЗПИФов).

Умеренно низкие позиции по капиталу связаны со снижением устойчивости капитала к реализации кредитных рисков. Кроме того, отмечается снижение значений нормативов достаточности основного и базового капитала. Агентство негативно оценивает высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество и паи ЗПИФов (106% капитала). При этом на 1 декабря 2018-го денежные средства в размере 1,9 млрд рублей составляли 35% от ЗПИФов. Давление на рейтинг также оказывает снижение эффективности деятельности банка из-за ухудшения качества активов.

Агентство позитивно оценивает улучшение показателей достаточности капитала и эффективности деятельности в связи с сокращением накопленного убытка с 520 млн рублей на 1 декабря 2018-го до 80 млн рублей на на 1 января 2019 года. Однако отмечает, что значительное влияние на улучшение финансового результата оказало восстановление ранее созданных резервов по вложениям в ЗПИФы в размере 293 млн рублей, а также восстановление резервов по ссудам.