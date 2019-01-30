Договоренности о российских инвестициях в Венесуэле будут пересмотрены в случае перехода власти от президента Николаса Мадуро к оппозиции. Такое мнение высказал во вторник ТАСС политический аналитик и консультант из южноамериканской страны Димитрис Пантулас.

«Российские инвестиции в Венесуэле будут проверяться новым руководством страны, которое, похоже, будет не слишком благосклонно к ним, но я не думаю, что ко всем российским вложениям будет применяться одинаковый подход, — сказал эксперт. — Я полагаю, что часть из них примут лучше, а часть — нет, это зависит от того, как разрешится ситуация в стране и какое влияние сохранят последователи чавизма (идеологии левого толка на основе идей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. — Прим. ТАСС)».

В последние годы российско-венесуэльский торговый оборот значительно сократился в связи с экономическим кризисом в республике. Если в 2013 году объем взаимной торговли, по данным ФТС России, составлял 2,45 млрд долларов, то в 2017 году он уменьшился до 68,4 млн. В первых трех кварталах 2018 года товарооборот составил 79,4 млн долларов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, в ядерной медицине, военно-технической и других областях. Накопленные российские капиталовложения в Венесуэле превышают 4,1 млрд долларов.



Итогом визита Мадуро в Москву в декабре 2018 года стало заключение соглашений о сотрудничестве в нефтедобывающей и горнорудной областях, обслуживании венесуэльских систем вооружения и поставках в южноамериканскую страну пшеницы. По словам президента Венесуэлы, речь идет об инвестициях объемом более 6 млрд долларов.