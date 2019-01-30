Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Плюс Банка в период с 11 по 16 января текущего года находилось ниже 5,125%, следует из сообщения , опубликованного пресс-службой ЦБ в среду.

«Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что, согласно отчетности ПАО «Плюс Банк» (регистрационный номер 1189), значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11 января 2019 года по 16 января 2019 года)», — говорится в сообщении регулятора.

Уточним, что в указанном пункте положения № 646-П , в частности, описывается ситуация, когда «значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней», и говорится в том числе о последствиях такого снижения норматива для обязательств кредитной организации по субординированному долгу.



В сегодняшнем релизе ЦБ также сообщается о согласии банка «на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (14,1 млн долларов США) по договорам субординированных межбанковских займов банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка до уровня не ниже 5,125%».

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.

