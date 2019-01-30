На 17.30 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное повышаться. За 24 часа он вырос еще на 1,06% и составил 3,478 тыс. долларов при рыночной капитализации 60,9 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ripple за сутки подорожала на 8,14%. Ее курс составляет 0,315 доллара. Капитализация ripple - 12,9 млрд долларов.

Ethereum, находясь на третьем месте по капитализации (11,3 млрд долларов), вырос в цене на 2,8% за 24 часа. Курс криптовалюты - 108,8 доллара.

EOS подорожал на 2,15% за сутки и его курс на данный момент - 2,32 доллара. Капитализация EOS - 2,1 млрд долларов.

Курс bitcoin cash вырос за прошедшие сутки на 5,21% до 118,24 доллара. Теперь его капитализация - 2,08 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 115,2 млрд долларов.