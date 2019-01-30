Банк «Уралсиб» запустил акцию для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые могут бесплатно выпустить и перевыпустить таможенную карту «Раунд», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.

Акция действует во всех регионах присутствия банка с 1.12.2018 года до 28.02.2019 года включительно, говорится в сообщении кредитной организации.

С помощью карты «Раунд» можно оплачивать таможенные платежи разными способами: на месте, непосредственно во время оформления товара, а также дистанционно – через программу электронного декларирования или личный кабинет на сайте ООО «Мультисервисная платежная система». При необходимости с помощью карты «Раунд» можно производить доплаты.