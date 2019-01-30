Фактор цен на нефть для рубля остается доминирующим. Также в центре внимания остаются итоги заседания Федрезерва и переговоры США с Китаем, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«По Brent я не вижу никаких препятствий для повышения котировок до 62,32 доллара за баррель. Если их рост усилится с открытием торгов в Европе, то ждем возвращения курса доллара до 65,70 рубля, а курса евро - до 75,15 рубля. В противном случае рублевые пары останутся торговаться в диапазоне 40 копеек (20 копеек вверх или вниз от вчерашних цен закрытий)», - поясняет он.

«До комментариев ФРС не стоит ждать серьезных движений на валютном рынке, в том числе и рубля. Сегодня наиболее вероятный диапазон колебаний российской валюты - 65,7-66,3 рубля за доллар», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По мнению старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, вслед за утренним ростом нефтяных котировок рубль может продемонстрировать умеренное укрепление на сегодняшнем открытии торгов.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,4-66,7 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,2 рубля. Вечером рынок будет внимательно следить за заседанием ФРС США. Изменения ставки не ожидается, но могут последовать решения о снижении темпов сокращения баланса ФРС, что может быть расценено, как некоторое ослабление монетарной политики», - прогнозирует эксперт.