Спрос на устройства для добычи цифровых денег полностью пропал, говорится в ежеквартальном отчете производителя видеочипов AMD, где сообщается о рекордной прибыльности бизнеса за последние семь лет.

При этом по мнению представителей компании, в первом квартале текущего года доходы снизятся, отчасти из-за падения интереса к продукции со стороны майнеров цифровых денег, сообщает РБК .

«Ожидается, что снижение по сравнению с предыдущим кварталом будет обусловлено в первую очередь продолжающимся ослаблением канала видеокарт и сезонностью бизнеса. Снижение относительно того же квартала прошлого года объясняется перенасыщенностью каналов поставок, отсутствием выручки от продаж GPU в сфере блокчейна и снижением продаж памяти», - говорится в отчете.

За 2018 год фирма заработала 6,48 млрд долларов, в 2017 году этот показатель был ниже — около 5,25 млрд долларов.