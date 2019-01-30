АКРА повысило кредитный рейтинг Запсибкомбанка до уровня «АА-(RU)», изменив прогноз по рейтингу с «позитивного» на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Рейтинговое действие обусловлено закрытием 9 января 2019 года сделки по приобретению 71,8% акций Запсибкомбанка банком ВТБ (ПАО) и появлением возможности привлечения от поддерживающей организации экстраординарной поддержки. Остальные 28,2% акций Запсибкомбанка должны быть выкуплены поддерживающей организацией на основании обязательного предложения акционерам. Полную интеграцию банка и ВТБ планируется завершить в 2020 году», — отмечается в релизе.

