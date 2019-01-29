Как рассчитывают заключившие партнерство биржи, к инициативе присоединятся и другие торговые платформы.
Ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи (Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone) организуют горячую линию, куда пользователи смогут сообщать о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с ведением преступной деятельности.
При этом операторы смогут в реальном времени проверять подозрительные трансакции и блокировать связанные с ними счета, если информация подтвердится.
Как сообщает ForkLog, также будет создана совместная база данных подозрительных адресов кошельков, которая поможет идентифицировать и блокировать мошенников, использующих различные биржи для перемещения крупных сумм.
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