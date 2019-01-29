Ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи (Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone) организуют горячую линию, куда пользователи смогут сообщать о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с ведением преступной деятельности.

При этом операторы смогут в реальном времени проверять подозрительные трансакции и блокировать связанные с ними счета, если информация подтвердится.

Как сообщает ForkLog , также будет создана совместная база данных подозрительных адресов кошельков, которая поможет идентифицировать и блокировать мошенников, использующих различные биржи для перемещения крупных сумм.