Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских банков — Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ — по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 млн долларов.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество», — говорится в сообщении.

Верховный суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года об аресте акций.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитража Гааги арестовал акции «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк оспаривает этот арест.

Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО «Аеробуд», ООО «Приватофис», ООО «Приватленд», ООО «Эверест Истейт», ООО «Телерадиокомпания «Жиса», ООО «Крым Девелопмент», ООО «КУА «Финансовый капитал», ООО «КУА «Финансовый вектор».