«ВЭБ.РФ» рассматривает возможность обращения в Международный арбитражный суд Стокгольма в случае «окончательной экспроприации Украиной инвестиций» госкорпорации. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент «ВЭБ.РФ» Игорь Краснов.

Ранее во вторник Верховный суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил в силе решение Апелляционного суда Киева, который разрешил выполнять на Украине решение суда Нидерландов о компенсации потерянных активов в Крыму.

В настоящее время на Украине с государственным российским капиталом осталось два больших банка — Сбербанк и Проминвестбанк («дочка» «ВЭБ.РФ»).

«ВЭБ.РФ» использует все доступные правовые инструменты для защиты своих инвестиций на территории Украины. Ранее «ВЭБ.РФ» инициировал инвестиционный спор с Украиной в связи с ползучей экспроприацией акций ПИБа (Проминвестбанк. — Прим. ред.). В случае окончательной экспроприации Украиной инвестиций ВЭБ надлежащая правовая оценка действий украинских властей будет дана Международным арбитражным судом Стокгольма», — сказал Краснов.