В обозримое время на российском рынке сохранится тренд на повышение курсов иностранных валют. Об этом говорится в материале из очередного выпуска «РЭУ Аналитики», посвященном плюсам и минусам валютных вкладов .

Как указывает автор, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, на 1 декабря 2018 года доля привлеченных кредитными организациями валютных вкладов от общего объема банковских депозитов физических лиц составила почти 22%. По мнению эксперта, валютные вклады «целесообразны, если планируются валютные расходы — туристические поездки, обучение за рубежом, приобретение недвижимости и т. п.», при этом «в условиях российской действительности сложно рассматривать валютные вклады как инвестиционный инструментв надежде на реализацию пассивных стратегий получения положительного финансового результата за счет процентов на капитал».

«Диапазон колебаний максимальных ставок по договорам с физическими лицами банков, занимающих доминирующие позиции в этой сфере, заметно варьируется. В январе 2019 года по долларам США он составляет от 0,973% по вкладам до востребования и до 4,085% по вкладам на срок свыше одного года; по евро — от 0,158% по вкладам до востребования и до 1,003% по вкладам на срок от полугода до года. Они (ставки)… в большинстве случаев даже не перекрывают целевой уровень инфляции, составляющий на 2019 год 4%. Поэтому размещение средств на валютном депозите приносит минимальный реальный процентныйдоход», — рассуждает автор материала.

Относительно курсового дохода отмечается, что «курсовые «качели» не позволяют с уверенностью рассчитывать на позитивный валютный тренд, который обеспечит выгодный валютный курс в момент закрытия счета или снятия средств». Так, курсовой доход годового долларового вклада в 2018 году составил 21,8%, а вклада в евро — 16,5%, а квартальные вложения в доллары с января по март и в евро с сентября по декабрь 2018 года привели бы к потерям в размере 0,2% и 6,2% соответственно.

«На российском рынке иностранная валюта, скорее всего, в кратко- и среднесрочной перспективе сохранит повышательный тренд, а значит, сохранится возможность получения курсового дохода, — пишет Воронкова. — На это указывают многие факторы. Евро и доллар имеют в качестве основы оптимистические оценки экономического развития стран-эмитентов, в то время как рост российской экономики сдерживается негативным геополитическим воздействием. Начало закупок Банком России иностранной валюты для Минфина РФ также поддержит ее курс на внутреннем валютном рынке. А вот нефтяные котировки не должны оказать большого влияния на валютный курс рубля, так как, по оценкам, их уровень близок к консенсусу».



Также автор материала высказывает мнение, что криптовалюты едва ли могут составить конкуренцию вложениям в традиционные резервные валюты. «История развития криптовалют рассказывает о невероятно крутых курсовых виражах этого цифрового инструмента, что дает основание сделать вывод о высоких рисках вложений в них», — заключает экономист.