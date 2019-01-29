ВТБ и объединенная компания «Связной|Евросеть» запустили сервис по пополнению наличными иностранных банковских карт физических лиц. Услуга с эквайрингом ВТБ стала доступна во всех магазинах «Евросети» на территории России, сообщили в банке, уточнив, что проект реализован совместно с сервисом «Моби.Деньги» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Новый сервис позволяет быстро пополнять карты международных платежных систем Visa и Masterсard, эмитированные банками в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, Германии, Израиле, Италии, Румынии, Франции, Чехии.

Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранцы, находящиеся на территории РФ. Перевод осуществляется по номеру банковской карты и Ф. И. О. получателя. Оформление занимает от двух до пяти минут, при первом обращении клиенту потребуется пройти процедуру идентификации.



Максимальная сумма перевода за одну операцию составляет 60 тыс. рублей, минимальная — 100 рублей. Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя перевода, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Переводы осуществляются в российских рублях, конвертацию проводит банк-эмитент.

