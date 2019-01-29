Правительство Ирана готовится ввести запрет на использование криптовалют, которые не получили одобрение местного финансового регулятора.

Центральный банк страны также планирует ввести ограничения для граждан, чтобы они не могли хранить средства на сумму свыше 10 тыс. долларов не на банковских счетах, сообщает РБК.

Как говорится в законопроекте о криптовалютах, криптокошельки будут использоваться только для хранения и перевода, а их интеграция с сервисами для использования цифровых денег в качестве платежного средства будет запрещена.

На данный момент неизвестно, какие цифровые деньги получат одобрение, но использование биткоина в качестве платежного средства может быть запрещено.

Предполагается, что меры центробанка могут быть направлены на защиту национальной криптовалюты Ирана от конкуренции, поэтому использование стейблкоинов также может оказаться под запретом.