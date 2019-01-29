Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза предлагает создать государственную программу поддержки малых и средних лизинговых компаний. Об этом он сообщил ТАСС во вторник по итогам заседания в ТПП РФ, посвященного обсуждению законопроекта по реформе регулирования субъектов лизинговой деятельности.

«Надо сделать рынок, огромный рынок лизинга в России, это можно сделать одним способом — нужна специальная (государственная) программа поддержки региональных малых и средних лизинговых компаний, в том числе, и прежде всего, со стороны Корпорации малого и среднего бизнеса», — сказал он.

По мнению главы комитета ТПП, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) должна поддерживать частные малые и средние лизинговые компании, создавать условия, чтобы они могли конкурировать с крупнейшими лизинговыми компаниями — дочерними предприятиями государственных банков.

«С одной стороны, казалось бы, здорово, что государство создает в регионах мощные лизинговые компании с капиталом 2 миллиарда рублей каждая. Совершенно понятно, что эти региональные лизинговые компании совершенно убьют все малые и средние лизинговые компании, которые сегодня в этих регионах существуют. Они не способны будут конкурировать с такими высококапитализированными лизинговыми компаниями», — сказал Гамза.



Он подчеркнул, что задача Корпорации МСП — развить частный лизинг в регионах. «Когда будет большой рынок, тогда можно подходить к его регулированию», — пояснил он.