Граждане предпенсионного возраста уже могут обращаться в центры занятости для повышения своей квалификации, заявил во вторник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министр напомнил, что в этом году за счет государства могут повысить свою квалификацию около 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. По его словам, на эти цели выделяется 5 млрд рублей.

«Уже сейчас могут обращаться», — сказал Топилин, отвечая на вопросы сенаторов.

Также для безработных граждан предпенсионного возраста есть специальное пособие по безработице в размере 11 280 рублей, напомнил он.

В этом году в России началось постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет.