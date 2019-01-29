Итальянский суд по вопросам банкротства признал банкротами криптовалютную биржу BitGrail и ее владельца Франческо Фирано, который теперь обязан вернуть клиентам максимально возможную сумму из потерянных ими 170 млн долларов, говорится в судебных документах, опубликованные группой жертв BitGrail (BGVG).

Как напоминает ForkLog , в 2017 году в результате «неавторизованных трансакций» с биржи BitGrail было выведено в общей сложности 17,000,000 Nano (более 170 млн долларов на тот момент). При этом 230 биткоинов были переведены на личный кошелек Фирано. Руководство биржи официально заявило о произошедшем только в феврале 2018 года.

По мнению суда, именно уязвимость в программном обеспечении криптобиржи позволила опустошить биржевые кошельки.