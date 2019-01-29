Разработчики блокчейн-проекта Waves объявили о добавлении смарт-аккаунтов и смарт-активов, являющихся составными элементами смарт-контрактов их платформы, на маркетплейс облачного сервиса Microsoft Azure.

По словам основателя и CEO Waves Александра Иванова, тьюринг-неполные смарт-контракты Waves предоставляют повышенную безопасность и защиту от уязвимостей благодаря возможности ограничения функциональности во избежание нежелательных действий, сообщает Ttrcoin .

По мнению разработчиков, функциональность смарт-аккаунтов и смарт-активов расширяет возможности применения их решений в управлении логистическими цепями, верификации документов, организации внутренних трансакций, оформлении отчетности и разработки игр.