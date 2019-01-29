В сети криптовалюты NEO этой ночью произошел непреднамеренный форк, из-за которого большинство публичных нод остановилось на блоке 3 293 299, сообщила биржа Switcheo.

При этом проблемы в сети не несут дополнительных рисков для безопасности средств пользователей, находящихся на их кошельках, но при осуществлении переводов могут возникать ошибки, сообщает Ttrcoin .

В 10:55 МСК Switcheo объявила, что блокчейн NEO «производит блоки в нормальном режиме» и переводы в сети должны были быть возобновлены, а остатки по счетам – обновиться.