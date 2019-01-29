Сбербанк продлевает на 2019 год скидку в размере 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке для пользователей сервиса «ДомКлик». Как уточняется в сообщении кредитной организации, дисконт на ставку по ипотечному кредиту в размере 0,3 п. п. предоставляется ее клиентам с одобренной ипотекой, приобретающим квартиру на вторичном рынке.

«Со скидкой в размере 0,3 п. п. на ставку по ипотеке для клиентов Сбербанка можно приобрести квартиру на вторичном рынке, если объявление направлено на одобрение в банк с сайта «ДомКлик», на объявлении есть значок «Скидка 0,3%» и квартира не находится в залоге у другого банка», — говорится в релизе.

При отправке клиентом объявления, отмеченного указанным значком, на одобрение в Сбербанк с сайта «ДомКлик» менеджер Сбербанка связывается с клиентом для подтверждения выбора квартиры. Затем банк проверяет с агентом продавца, разместившего объявление, документы на квартиру и ее доступность для покупки в ипотеку .

После подтверждения данных по выписке из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снижается для клиента на 0,3 п. п.



«Мы не только продлили скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена. А данные проверит менеджер ипотечного кредитования при получении пакета документов по объекту», — отмечает директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Николай Васев.

