Система антифрода срабатывает автоматически в случае совершения мошеннических операций, при звонке от человека, представляющегося сотрудников кредитной организации, рекомендуется положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно, сообщили RNS в пресс-службе Сбербанка .

«В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношение которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам в случае подозрительных операций по картам.

Банк рекомендует клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово — лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — отмечает банк.

Вопросы подделки номеров телефонов Сбербанк рекомендовал адресовать операторам связи. При этом уточнил, что «достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют».

Клиентка Сбербанка на своей странице в Facebook ранее сообщила, что мошенники чуть не списали все средства с ее карты. Мошенник позвонил ей, представившись сотрудником банка, при этом он знал данные клиентки, остаток суммы на карте и не спрашивал CVC-код.