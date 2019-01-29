Торговые переговоры, Brexit и Венесуэла: На этой неделе в решающую фазу вступают американо-китайские торговые переговоры – всего месяц остается до 1 марта, то есть до той даты, когда необходимо согласовать торговую сделку с Вашингтоном или же оказаться перед перспективой уплаты торговых пошлин за товары, импортируемые из США в Китай, на общую сумму $200 млрд. Сегодня в Вашингтон для подготовки переговоров на высоком уровне пребывает китайская делегация. В среду Лю Хэ встретится со Стивен Мнучиным и Робертом Лайтхайзером. Неофициальное соглашение необходимо достичь до 5 февраля, то есть до начала двухнедельного празднования китайского Нового года. На наш взгляд, существует три сценария развития ситуации. Оптимистический предусматривает достижение некоторой формы соглашения с убедительными доказательствами отсутствия уплаты дополнительных пошлин в 2019 г. Нейтральный основывается на бессодержательных заявлениях о некотором прогрессе в переговорах с продлением моратория на дополнительное повышение пошлин до установленного срока. Негативный сценарий не содержит никаких позитивных заявлений и усиливает напряженность, при этом официальные представители США обещают ввести дополнительные пошлины в марте. Среда – последний день, когда власти США могут подать официальный запрос об экстрадиции менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады. Ситуация вокруг Huawei – еще одна большая тема для наблюдения. Если будет реализован оптимистический сценарий, мы ожидаем сильного ралли компаний сырьевого сектора и рынков EM в целом, в том числе российского рынка акций. Негативный исход может вызвать давно ожидавшиеся распродажи и снижение индексов EM на 15-20%.

Еще один фактор торговых переговоров связан с Венесуэлой, где Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гайдо президентом страны, тогда как Китай и Россия поддерживают Николаса Мадуро. Важно отметить, что Венесуэла была одним из ближайших союзников Пекина в Латинской Америке и крупнейшим получателем китайского финансирования, взяв кредитов на сумму Ј38 млрд в 2017 (примерно $50 млрд на протяжении 2018 г., по некоторым оценкам). Россия также имеет доступ на рынок Венесуэлы, главным образом, через Роснефть, которая инвестировала примерно $5 млрд в нефтяную отрасль страны, которая находится в крайне тяжелом положении. Ни Китай, ни Россия не готовы оставлять свои инвестиции в Каракасе.

Как мы и ожидали, в прошедшие выходные Минфин США снял санкции с Rusal, EN+ и Евросибэнерго. Группе ГАЗ санкции продлили до 7 марта, но и эту компанию должны исключить из списка SDN. Этот шаг должен изменить настроение на российском рынке и укрепить доверие инвесторов. Во вторник парламент Великобритании проголосует по поправкам к договору о Brexit Терезы Мей. На следующий день после голосования, то есть в среду, план Терезы Мей будет обсуждаться в Европарламенте. Мы считаем, что неопределенность вокруг Brexit сохранится и никаких серьезных прорывов не произойдет. Президент Дональд Трамп в минувшую пятницу временно завершил рекордный по длительности 35-дневный шатдаун, так и не получив $5,7 млрд, которые он потребовал от Конгресса на строительство стены на границе с Мексикой. По данным S&P Global Ratings, за это время экономика США потеряла, минимум, $6 млрд. Хотя шатдаун завершен, отсутствие единого мнения в Белом доме, судя по всему, повлияет на уровень доверия в деловых кругах и на настроение на финансовых рынках. На наш взгляд, существуют доводы в пользу роста цен на нефть в 1К19. После распродаж прошлой недели на фоне событий в Венесуэле мы ожидаем восстановления котировок ROSN. Мы хотели бы отметить покупки на снижении акций NVTK, так как незаинтересованность инвесторов в проекте Арктик СПГ-2 не является веским доводом в пользу их недавнего снижения. Поддержку SBER окажет укрепление рубля и улучшение настроения на российском рынке в целом. Мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на металлы и весьма слабых операционных результатов компаний сырьевого сектора. Российские сталелитейные (NLMK, MMK, SVST) и горнодобывающие компании (MNOD и ALRS), скорее всего, будут испытывать давление на этой неделе, пока не появятся позитивные новости о ходе американо-китайских переговоров. Поддержку AGRO могут оказать операционные результаты компании.

Решение по ставке ФРС и цены на нефть. 1-4 февраля Росстат представит первую оценку роста ВВП за 2018 г. Мы ожидаем рост на 1,7% г/г, хотя Минэко недавно объявило о росте ВВП на 2,0% г/г за 2018 г. Впрочем, даже если рост ВВП превысит наш прогноз, перспективы роста на 2019 г. – весьма слабые; мы ожидаем рост ВВП на 0,8% г/г в этом году. В среду пройдет заседание по ставке ФРС США, за которым последует пресс-конференция Джерома Пауэлла. Мы не ожидаем изменений в стратегии ФРС по снижению инвестиций в облигации и полагаем, что ставки сохранятся на прежнем уровне. Саудовская Аравия продолжает прогнозировать рост спроса на нефть в мире, как минимум, до 2040 г. Себестоимость добычи в Саудовской Аравии составляет всего $4 за барр. Известно и то, что Саудовская Аравия сможет сбалансировать свой бюджет при цене на нефть выше $80 за барр. В то же время все возрастают признаки замедления добычи сланцевой нефти в США. Количество буровых установок резко снизилось в последние недели, и рост добычи уже начал замедляться. Schlumberger предупредил о том, что компании по добыче сланцевого газа воздерживаются от активных буровых работ. Дополняет все эти факторы Венесуэла. Как сообщает агентство Reuters, Дональд Трамп рассматривает спектр мер, направленных против Николаса Мадуро, в том числе возможные санкции на нефть. Сейчас Венесуэла производит примерно 1,5 млн барр. в сутки – это ниже пикового уровня добычи (более чем 3 млн барр. в день) в 2014 г. Для Венесуэлы США – самый крупный и наиболее важный покупатель нефти, на долю которого в прошлом году пришлось 39% поставок странами-OPEC, по данным ClipperData. Венесуэла была четвертым крупнейшим поставщиком нефти в США в октябре прошлого года. Сейчас, когда эти весьма напряженные отношения все больше накаляются, цена на нефть может расти.

На этой неделе свои операционные результаты представят компании сырьевого сектора. С точки зрения корпоративных новостей неделя будет относительно спокойной. В сырьевом секторе свои операционные результаты представят AGRO, POLY, MNOD и EVR. На этой неделе представят финансовые результаты такие международные корпорации как Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba, SAP, Qualcomm, Tesla, Samsung и Sony. Представят финансовые результаты и промышленные и сырьевые гиганты: International Paper, Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Honeywell, Exxon Mobil, Shell и Chevron. Кроме того, на этой неделе отчитываются фармацевтические компании и организации, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения. Это и Novartis, и Anthem, и Pfizer, и Amgen, и Allergan, и Merck; финансовую отчетность представят и банки (немецкий Danske Bank, Deutsche Bank), а также французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy.