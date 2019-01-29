Сегодня злоумышленник вывел еще 1 675 ETH стоимостью около 180 тыс. долларов с 17 тыс. кошельков криптовалютной биржи Cryptopia, в число который вошли 1 948 кошельков, которые ранее были обозначены как уязвимые, и 5 240 кошельков, которые были опустошены во время предыдущей атаки, но пополнены пользователями, говорится в заявлении аналитиков компании Elementus.

Эксперты отмечают, что изначально они допускали возможность вывода оставшихся средств сотрудниками Cryptopia с целью обеспечения их сохранности, однако позднее убедились в том, что за этими трансакциями стоит тот же злоумышленник, сообщает Ttrcoin .

Таким образом, по словам аналитиков, Cryptopia уже не владеет собственными приватными ключами.