РФ в 2018 году заняла 138-е место по индексу восприятия коррупции, который ежегодно рассчитывается международной антикоррупционной организацией Transparency International. Как уточняет РБК , Россия набрала 28 баллов из 100 возможных; такое же количество баллов набрали Гвинея, Иран, Ливия, Мексика и Папуа — Новая Гвинея. Все эти страны делят с Россией 138-е место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных стран, составленных Transparency.

В 2015 году Россия занимала 119-е место в рейтинге организации, в 2016 году — 131-е, в 2017-м — 135-е.

Первое место по итогам 2018 года занимает Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место делят Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85), седьмое — у Норвегии (84), далее следуют Нидерланды (82), Канада и Люксембург (по 81 баллу). В тройке аутсайдеров — Южный Судан и Сирия (по 13 баллов), а также Сомали (10 баллов).

По итогам 2018 года свои позиции в рейтинге укрепили Эстония, Кот-д'Ивуар, Сенегал и Гайана, при этом показатели Австралии, Чили, Мальты, Турции и Мексики ухудшились.

В сентябре 2018 года Transparency включила Россию в список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией. Об этом говорилось в докладе «Экспорт коррупции», посвященном борьбе с коррупцией при проведении международных коммерческих сделок.

Помимо России, эксперты внесли Японию, Южную Корею, Испанию, Мексику, Бельгию, Ирландию, Польшу, Турцию, Данию, Чехию, Люксембург, Словакию, Финляндию, Колумбию, Словению, Болгарию, Эстонию, Индию, Китай и Сингапур в список стран, которые не принимают необходимых мер для предотвращения «экспорта коррупции».

В августе Transparency назвала каждого пятого депутата Госдумы лоббистом интересов российских силовых структур. Согласно анализу организации, из 86 депутатов, продвигающих интересы силовиков, 24 избирались в нижнюю палату парламента более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и 2016 годах), остальные заняли депутатские кресла впервые. Уточняется, что 26 депутатов продвигают интересы Минобороны, еще 20 — ФСБ, восемь депутатов — прокуратуры и Следственного комитета, семь — МВД России.

