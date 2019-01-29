Капитализация топ-100 российских компаний за прошедший год уменьшилась на 54 млрд долларов, или 8,3%, до 592 млрд на 31 декабря 2018-го. Такие данные приводятся в исследовании агентства «РИА Рейтинг», которое составило рейтинг самых дорогих публичных компаний РФ .

За год состав рейтинга поменялся не очень сильно, в список попали лишь семь новых компаний. При этом в 2018 году опять произошла смена позиций среди лидеров, а состав первой тройки поменялся впервые с 2014 года.

Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает НК «Роснефть», капитализация которой за 2018 год выросла почти на 22,5% до 65 млрд долларов. Лидер сменился не только из-за быстрого роста капитализации НК «Роснефть», но и во многом из-за снижения стоимости акций Сбербанка , который в прошлом рейтинге располагался на первой строчке. Сбербанк за год лишился почти трети капитализации и на конец прошлого года стоил 58 млрд долларов против 84 млрд годом ранее.

Замыкает тройку крупнейших компаний «ЛУКОЙЛ», которому удалось вытеснить из первой тройки многолетнего лидера по капитализации — «Газпром», чего ранее никогда не случалось. За год «ЛУКОЙЛ» поднялся на одно место в рейтинге за счет роста капитализации на 4,8 млрд долларов, в то время как «Газпром» за год потерял сразу две позиции в рейтинге, что связано с сокращением его капитализации в пересчете на доллары на 2,1%.

В первой десятке рейтинга также расположились «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. Состав первой десятки за год не поменялся.

Из компаний, представляющих финансовый сектор, в топ-100 также входят ВТБ (20-е место по итогам 2018-го, капитализация в долларах сократилась за год на 40,1%), Тинькофф Банк (34-е место, минус 17,5%), Московская биржа (38-е, минус 38,5%), Московский Кредитный Банк (44-е, минус 9%), Росбанк (52-е, минус 7%), «Росгосстрах» (55-е, минус 66,7%), «Сафмар Финансовые инвестиции» (60-е, минус 35%), QIWI (64-е, минус 18%), банки «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» (89-е и 90-е места, минус 32,5% и минус 43,2% соответственно).



Телекоммуникационный сектор представлен в топ-сотне компаниями «МТС» (17-е место, минус 28,6% по долларовой капитализации), «МегаФон» (22-е, плюс 3,7%), Veon («ВымпелКом»; 28-е место, минус 38,8%), «Ростелеком» (37-е, минус 4,8%), «МГТС» (46-е, минус 1,2%), IT-сектор — «Яндексом» (14-е место, минус 16,8%), Mail.Ru Group (23-е, минус 18,8%).